NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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16.10.2026 18:00:33
Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags im Aufwind
Am Freitag herrscht in New York ein ruhiger Handel.
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.08 Prozent stärker bei 52’220.19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26.197 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.613 Prozent leichter bei 51’858.06 Punkten, nach 52’177.69 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 52’582.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’218.30 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.879 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der Dow Jones 51’461.90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’552.97 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 45’952.24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.93 Prozent nach oben. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 2.18 Prozent auf 279.50 EUR), JPMorgan Chase (+ 1.99 Prozent auf 342.20 USD), Coca-Cola (+ 1.72 Prozent auf 93.59 USD), Walt Disney (+ 1.44 Prozent auf 112.27 USD) und Johnson Johnson (+ 1.42 Prozent auf 256.87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-3.20 Prozent auf 238.85 USD), Cisco (-1.67 Prozent auf 108.02 USD), Microsoft (-1.52 Prozent auf 531.23 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.19 Prozent auf 340.81 USD) und IBM (-1.14 Prozent auf 231.45 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10’985’401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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