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Dow Jones im Blick 12.10.2026 18:01:22

Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags freundlich

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Der Dow Jones befindet sich am Montag im Aufwärtstrend.

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Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0.43 Prozent höher bei 51’876.10 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26.365 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.767 Prozent auf 51’258.95 Punkte an der Kurstafel, nach 51’654.95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’718.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 51’928.10 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 52’573.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’637.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 45’479.60 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.22 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.13 Prozent auf 234.02 USD), Visa (+ 1.54 Prozent auf 391.38 USD), American Express (+ 1.51) Prozent auf 312.83 USD), Honeywell Technologies (+ 1.44 Prozent auf 210.73 USD) und Chevron (+ 1.42 Prozent auf 214.98 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-2.96 Prozent auf 114.89 USD), NVIDIA (-1.45 Prozent auf 225.95 USD), UnitedHealth (-0.83 Prozent auf 376.16 USD), IBM (-0.73 Prozent auf 225.47 USD) und Amazon (-0.35 Prozent auf 261.50 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 7’064’507 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie weist mit 10.66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2568 19.03.2027 157532642
Long 12.4402 19.03.2027 157049917
Long 217.7042 18.12.2026 145247810
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Long 7.4132 10.68 159745109
Long 10.9344 6.15 161566434
Long 15.082 3.52 161599906
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0227 9.87 158726101
Short 10.4138 5.77 158969270
Short 21.8689 0.88 160487978
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SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.70 S1BR8U
Long 13’011.44 13.86 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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