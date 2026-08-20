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Kursentwicklung 20.08.2026 16:00:19

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

American Express
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.63 Prozent schwächer bei 53’125.48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.532 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.001 Prozent auf 53’463.47 Punkte an der Kurstafel, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’995.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53’381.22 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.00 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 51’839.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50’009.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’938.31 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.80 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1.52 Prozent auf 108.56 USD), Chevron (+ 0.96 Prozent auf 207.73 USD), McDonalds (+ 0.93 Prozent auf 269.95 USD), NVIDIA (+ 0.73 Prozent auf 219.14 USD) und Apple (+ 0.39 Prozent auf 318.07 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-8.64 Prozent auf 104.42 USD), Home Depot (-3.61 Prozent auf 285.70 EUR), Sherwin-Williams (-3.22 Prozent auf 342.19 USD), American Express (-1.89 Prozent auf 333.48 USD) und Merck (-1.81 Prozent auf 149.45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Walmart-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 6’973’288 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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