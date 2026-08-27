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Index im Blick 27.08.2026 20:03:16

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Für den Dow Jones geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Home Depot
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Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.28 Prozent im Plus bei 53’614.85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.552 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.157 Prozent fester bei 53’547.68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53’463.88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 53’345.62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53’707.62 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.663 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52’210.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Dow Jones noch bei 50’644.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der Dow Jones bei 45’565.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.81 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 22.69 Prozent auf 252.28 USD), NVIDIA (+ 9.04 Prozent auf 228.62 USD), IBM (+ 4.09 Prozent auf 239.28 USD), Microsoft (+ 1.85 Prozent auf 505.54 USD) und Apple (+ 0.41 Prozent auf 314.72 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil McDonalds (-2.06 Prozent auf 261.44 USD), Walt Disney (-1.94 Prozent auf 107.50 USD), Amazon (-1.56 Prozent auf 256.21 USD), Home Depot (-1.56 Prozent auf 284.65 EUR) und UnitedHealth (-1.55 Prozent auf 394.81 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 44’550’363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4.23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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