Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.51 Prozent auf 38’686.32 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13.312 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.674 Prozent auf 38’368.35 Punkte an der Kurstafel, nach 38’111.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38’719.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38’092.27 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.878 Prozent nach. Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, mit 37’815.92 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der Dow Jones noch bei 38’996.39 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 32’908.27 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.58 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40’077.40 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 7.54 Prozent auf 234.44 USD), UnitedHealth (+ 2.85 Prozent auf 495.37 USD), Boeing (+ 2.81 Prozent auf 177.61 USD), McDonalds (+ 2.71 Prozent auf 258.89 USD) und Chevron (+ 2.55 Prozent auf 162.30 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-1.61 Prozent auf 176.44 USD), Caterpillar (-0.22 Prozent auf 338.52 USD), Microsoft (+ 0.11 Prozent auf 415.13 USD), Dow (+ 0.42 Prozent auf 57.63 USD) und Visa (+ 0.43 Prozent auf 272.46 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 41’083’378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.947 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.78 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

