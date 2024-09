Dow Jones aktuell: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Verluste in Höhe von 0.70 Prozent auf 41’914.75 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.001 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.063 Prozent stärker bei 42’234.99 Punkten, nach 42’208.22 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’299.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41’859.73 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.346 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, einen Stand von 41’175.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’112.16 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2023, den Wert von 34’006.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11.14 Prozent aufwärts. Bei 42’299.64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 3.20 Prozent auf 23.54 USD), Salesforce (+ 1.35 Prozent auf 274.09 USD), Walmart (+ 0.90 Prozent auf 81.40 USD), Honeywell (+ 0.74 Prozent auf 206.78 USD) und Microsoft (+ 0.69 Prozent auf 432.11 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amgen (-5.46 Prozent auf 312.86 USD), Chevron (-2.36 Prozent auf 143.97 USD), Boeing (-2.30 Prozent auf 152.22 USD), Caterpillar (-1.99 Prozent auf 378.25 USD) und Goldman Sachs (-1.38 Prozent auf 491.14 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 24’103’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.076 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch