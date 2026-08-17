Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Montagnachmittag

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.53 Prozent leichter bei 53’450.19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24.957 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.205 Prozent auf 53’842.80 Punkte an der Kurstafel, nach 53’732.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’663.11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’395.23 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’146.42 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 49’526.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’946.12 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.47 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3.24 Prozent auf 884.35 USD), Chevron (+ 1.39 Prozent auf 202.78 USD), Cisco (+ 1.04 Prozent auf 112.84 USD), Goldman Sachs (+ 0.83 Prozent auf 1’048.07 USD) und Johnson Johnson (+ 0.65 Prozent auf 262.04 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-4.19 Prozent auf 39.03 USD), Microsoft (-3.21 Prozent auf 479.51 USD), Salesforce (-2.76 Prozent auf 190.80 USD), Walt Disney (-2.52 Prozent auf 104.16 USD) und IBM (-2.51 Prozent auf 228.45 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’258’759 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.87 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch