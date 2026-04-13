Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.02 Prozent stärker bei 47’927.32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.518 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.590 Prozent auf 48’199.39 Punkte an der Kurstafel, nach 47’916.57 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’505.97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 47’972.82 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 46’558.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’191.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 40’212.71 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.941 Prozent. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.72 Prozent auf 172.75 USD), Microsoft (+ 2.90 Prozent auf 381.61 USD), IBM (+ 2.52 Prozent auf 236.57 USD), UnitedHealth (+ 2.33 Prozent auf 311.43 USD) und American Express (+ 1.95 Prozent auf 319.60 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-2.21 Prozent auf 887.70 USD), Coca-Cola (-2.03 Prozent auf 75.90 USD), Merck (-1.70 Prozent auf 119.35 USD), Walmart (-1.64 Prozent auf 124.69 USD) und Procter Gamble (-1.34 Prozent auf 143.22 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13’650’270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.919 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch