Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 44’705.53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.806 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.321 Prozent stärker bei 44’925.86 Punkten, nach 44’782.00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 44’914.68 Punkte, das Tagestief hingegen 44’574.78 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42’052.19 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2024, einen Stand von 40’936.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 36’245.50 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 18.54 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45’071.29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1.30 Prozent auf 213.44 USD), Apple (+ 1.28 Prozent auf 242.65 USD), Merck (+ 1.23 Prozent auf 101.85 USD), NVIDIA (+ 1.18 Prozent auf 140.26 USD) und Walmart (+ 0.94 Prozent auf 93.51 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-2.38 Prozent auf 175.42 USD), Johnson Johnson (-1.58 Prozent auf 152.36 USD), 3M (-1.31 Prozent auf 131.15 USD), Honeywell (-1.30 Prozent auf 226.96 USD) und Visa (-1.15 Prozent auf 313.01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 34’178’991 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.415 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch