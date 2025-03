Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.37 Prozent tiefer bei 42’299.70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17.221 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.474 Prozent stärker bei 42’655.85 Punkten, nach 42’454.79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 42’523.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’142.19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.283 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43’239.50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’992.21 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 27.03.2024, bei 39’760.08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 0.218 Prozent zu Buche. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 40’661.77 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 1.77 Prozent auf 44.96 USD), Visa (+ 1.65 Prozent auf 349.86 USD), Procter Gamble (+ 1.28 Prozent auf 168.71 USD), Apple (+ 1.05 Prozent auf 223.85 USD) und Coca-Cola (+ 1.03 Prozent auf 70.74 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil 3M (-2.78 Prozent auf 148.44 USD), Goldman Sachs (-2.61 Prozent auf 558.92 USD), NVIDIA (-2.05 Prozent auf 111.43 USD), IBM (-1.65 Prozent auf 246.21 USD) und American Express (-1.44 Prozent auf 272.02 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52’432’518 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.123 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

