Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0.42 Prozent auf 37’935.32 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13.066 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.190 Prozent auf 37’847.21 Punkte an der Kurstafel, nach 37’775.38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 37’999.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 37’781.61 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.368 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der Dow Jones mit 39’110.76 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 19.01.2024, einen Stand von 37’863.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, lag der Dow Jones bei 33’897.01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0.584 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39’889.05 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit American Express (+ 4.51 Prozent auf 227.31 USD), UnitedHealth (+ 1.90 Prozent auf 502.53 USD), Chevron (+ 1.47 Prozent auf 159.89 USD), Honeywell (+ 1.29 Prozent auf 193.55 USD) und Travelers (+ 1.28 Prozent auf 213.12 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-1.85 Prozent auf 175.91 USD), Intel (-1.34 Prozent auf 34.57 USD), Apple (-1.25 Prozent auf 164.95 USD), Procter Gamble (-0.81 Prozent auf 156.01 USD) und Microsoft (-0.72 Prozent auf 401.37 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’632’990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.875 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch