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Kursentwicklung 19.10.2026 18:00:48

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Kursplus

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Kursplus

Der Dow Jones bewegt sich am Montagmittag kaum.

Am Montag klettert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.13 Prozent auf 52’069.72 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.972 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.588 Prozent auf 52’308.28 Punkte an der Kurstafel, nach 52’002.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52’134.58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’863.80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 51’682.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46’190.61 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 5.17 Prozent auf 262.93 USD), NVIDIA (+ 2.52 Prozent auf 219.52 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.40 Prozent auf 341.61 USD), Microsoft (+ 1.14 Prozent auf 535.07 USD) und IBM (+ 1.11 Prozent auf 234.72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Johnson Johnson (-1.48 Prozent auf 251.79 USD), Home Depot (-1.41 Prozent auf 275.55 EUR), Procter Gamble (-1.29 Prozent auf 157.29 USD), Amgen (-1.17 Prozent auf 427.44 USD) und Nike (-0.92 Prozent auf 36.79 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’770’269 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.26 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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