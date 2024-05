Dow Jones aktuell: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 20:01 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.14 Prozent auf 39’923.79 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.464 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.108 Prozent auf 39’912.34 Punkte an der Kurstafel, nach 39’869.38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39’955.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39’861.01 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.840 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 37’753.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’627.99 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der Dow Jones 33’420.77 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.86 Prozent nach oben. Bei 40’051.05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1.13 Prozent auf 354.68 USD), Walmart (+ 1.12 Prozent auf 64.73 USD), JPMorgan Chase (+ 1.05 Prozent auf 204.59 USD), Chevron (+ 0.81 Prozent auf 162.40 USD) und Goldman Sachs (+ 0.73 Prozent auf 467.91 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-0.83 Prozent auf 31.77 USD), McDonalds (-0.75 Prozent auf 271.45 USD), IBM (-0.52 Prozent auf 168.09 USD), Amgen (-0.42 Prozent auf 313.40 USD) und Microsoft (-0.38 Prozent auf 419.39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 7’138’414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.896 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.67 Prozent.

Redaktion finanzen.ch