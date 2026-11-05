Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Suche...

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

51’285.73
Pkt
-237.33
Pkt
-0.46 %
06.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Dow Jones-Marktbericht 05.11.2026 18:00:14

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 2.39 Prozent auf 52’080.87 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25.016 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.77 Prozent auf 52’410.23 Punkte an der Kurstafel, nach 53’356.12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53’710.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51’980.37 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.140 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51’267.90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 54’349.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der Dow Jones bei 47’311.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 1.39 Prozent auf 130.97 USD), Chevron (+ 0.77 Prozent auf 218.64 USD), Home Depot (+ 0.67 Prozent auf 314.10 EUR), Coca-Cola (+ 0.13 Prozent auf 95.92 USD) und Travelers (-0.11 Prozent auf 408.80 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-7.11 Prozent auf 185.91 USD), Goldman Sachs (-6.06 Prozent auf 871.75 USD), Cisco (-5.66 Prozent auf 97.75 USD), Caterpillar (-3.59 Prozent auf 570.05 USD) und Amazon (-3.41 Prozent auf 256.97 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.431 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.11.26 Logo WHS NFP-Hammer: 165.000 neue Jobs – retten die US-Jobdaten den Nasdaq?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
06.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Amazon am 05.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 51’285.73 -0.46%