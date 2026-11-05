Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 2.39 Prozent auf 52’080.87 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25.016 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.77 Prozent auf 52’410.23 Punkte an der Kurstafel, nach 53’356.12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53’710.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51’980.37 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.140 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51’267.90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 54’349.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der Dow Jones bei 47’311.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 1.39 Prozent auf 130.97 USD), Chevron (+ 0.77 Prozent auf 218.64 USD), Home Depot (+ 0.67 Prozent auf 314.10 EUR), Coca-Cola (+ 0.13 Prozent auf 95.92 USD) und Travelers (-0.11 Prozent auf 408.80 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-7.11 Prozent auf 185.91 USD), Goldman Sachs (-6.06 Prozent auf 871.75 USD), Cisco (-5.66 Prozent auf 97.75 USD), Caterpillar (-3.59 Prozent auf 570.05 USD) und Amazon (-3.41 Prozent auf 256.97 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.431 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch