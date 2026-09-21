Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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21.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Walt Disney eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Walt Disney-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 113.76 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.790 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 902.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.75 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 177.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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