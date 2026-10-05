Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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05.10.2026 16:02:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Walt Disney-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Walt Disney-Aktie an diesem Tag bei 174.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.573 Walt Disney-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 102.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.52 USD wert. Das entspricht einem Minus von 41.48 Prozent.
Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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