Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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11.05.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 92.31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Walt Disney-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.083 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 117.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108.02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.02 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Walt Disney zuletzt 187.86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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