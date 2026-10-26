Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79.78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.253 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 141.04 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 23.10.2026 auf 112.52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.04 Prozent angezogen.

Der Walt Disney-Wert an der Börse wurde auf 193.92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch