Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 80.13 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124.797 Walt Disney-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 13’247.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.47 Prozent zugenommen.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 183.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch