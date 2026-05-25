Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 99.86 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100.140 Walt Disney-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’314.44 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 22.05.2026 auf 103.00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.14 Prozent angewachsen.

Walt Disney war somit zuletzt am Markt 178.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch