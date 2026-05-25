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Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

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Rentable Walt Disney-Anlage? 25.05.2026 16:02:16

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

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Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 99.86 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100.140 Walt Disney-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’314.44 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 22.05.2026 auf 103.00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.14 Prozent angewachsen.

Walt Disney war somit zuletzt am Markt 178.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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