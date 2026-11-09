|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
09.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Walt Disney-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Walt Disney-Anteile an diesem Tag bei 94.64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 105.664 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 116.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’336.22 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23.36 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 202.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walt Disney
|
02.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Erste Schätzungen: Walt Disney verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|Channel 4’s tie-up with Disney goes back to its disruptive roots (Financial Times)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Channel 4 strikes streaming deal with Disney (Financial Times)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.