Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Walt Disney-Anteile an diesem Tag bei 94.64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 105.664 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 116.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’336.22 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23.36 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 202.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch