Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient

Am 11.11.2025 wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 103.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96.674 Walmart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 12’137.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.55 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21.37 Prozent.

Insgesamt war Walmart zuletzt 990.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch