Heute vor 3 Jahren wurde das Walmart-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.931 Walmart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 246.26 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 17.11.2026 auf 127.52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 146.26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 1.02 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch