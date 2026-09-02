Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Walmart-Aktie bei 49.52 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 20.194 Walmart-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Walmart-Papiere wären am 01.09.2026 2’138.93 USD wert, da der Schlussstand 105.92 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 113.89 Prozent.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 833.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch