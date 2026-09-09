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Walmart Aktie 984101 / US9311421039

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Walmart-Investment 09.09.2026 16:02:30

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Walmart
85.28 CHF -0.31%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Walmart-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.43 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 426.743 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45’256.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 352.56 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 850.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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