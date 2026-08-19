Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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19.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Walmart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Walmart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug an diesem Tag 101.29 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 98.726 Walmart-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 11’373.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.73 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 914.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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