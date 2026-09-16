Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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16.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Visa-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 224.33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.446 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 375.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67.44 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 699.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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