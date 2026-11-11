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|Rentabler Visa-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Visa gewesen.
Am 11.11.2021 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Visa-Aktie bei 210.42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.524 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 423.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’102.65 USD wert. Damit wäre die Investition um 101.03 Prozent gestiegen.
Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 777.84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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