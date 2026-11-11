Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2021 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Visa-Aktie bei 210.42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.524 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 423.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’102.65 USD wert. Damit wäre die Investition um 101.03 Prozent gestiegen.

Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 777.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch