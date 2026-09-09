Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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09.09.2026 16:02:30
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Visa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 247.29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 40.438 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’907.19 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 08.09.2026 auf 368.64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.07 Prozent.
Visa wurde am Markt mit 700.75 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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