Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Visa-Einstieg?
|
23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Visa-Investment gewesen.
Die Visa-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Visa-Papier an diesem Tag 82.54 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.115 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 362.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’386.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 338.62 Prozent vermehrt.
Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 688.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.