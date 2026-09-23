Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Visa-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Visa-Papier an diesem Tag 82.54 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.115 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 362.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’386.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 338.62 Prozent vermehrt.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 688.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch