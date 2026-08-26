Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Visa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80.57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.241 Visa-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 384.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 476.78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 376.78 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Visa zuletzt 713.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
24.08.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones leichter (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)