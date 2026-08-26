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Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

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Investmentbeispiel 26.08.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Visa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Visa
308.67 CHF 1.21%
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Vor 10 Jahren wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80.57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.241 Visa-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 384.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 476.78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 376.78 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Visa zuletzt 713.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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