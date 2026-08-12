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Lohnende Visa-Investition? 12.08.2026 16:02:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Visa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Visa
293.60 CHF -0.54%
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Am 12.08.2023 wurden Visa-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 240.04 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.166 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1’511.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 362.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.15 Prozent erhöht.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 675.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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