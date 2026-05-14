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Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

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Performance im Blick 14.05.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie gebracht.

Verizon
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 42.35 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Verizon-Aktie investierten, hätten nun 23.613 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 1’114.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.21 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’114.76 USD entspricht einer Performance von +11.48 Prozent.

Verizon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 199.74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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