UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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18.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen UnitedHealth-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 18.09.2021 wurde das UnitedHealth-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 420.16 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.238 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 375.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.70 Prozent verringert.
UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 336.16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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