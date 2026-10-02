Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr verdient

UnitedHealth-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 353.72 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das UnitedHealth-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.271 UnitedHealth-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’324.55 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Anteils am 01.10.2026 auf 365.20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 3.25 Prozent.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich jüngst auf 330.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch