UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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11.09.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Investoren gebracht.
Am 11.09.2023 wurde die UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 479.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.860 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die gehaltenen UnitedHealth-Papiere wären am 10.09.2026 8’099.63 USD wert, da der Schlussstand 388.28 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’099.63 USD entspricht einer negativen Performance von 19.00 Prozent.
UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 352.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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