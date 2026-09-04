Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 310.38 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.222 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (400.94 USD), wäre das Investment nun 1’291.77 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29.18 Prozent.

UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 358.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch