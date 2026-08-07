UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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07.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 244.67 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.409 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (403.97 USD), wäre das Investment nun 165.11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 65.11 Prozent.
UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 376.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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