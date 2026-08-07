Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative UnitedHealth-Anlage? 07.08.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

UnitedHealth
329.83 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 244.67 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.409 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (403.97 USD), wäre das Investment nun 165.11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 65.11 Prozent.

UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 376.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten