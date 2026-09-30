Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Travelers-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Travelers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 163.31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.612 Travelers-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 363.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 222.41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 122.41 Prozent.
Insgesamt war Travelers zuletzt 75.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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