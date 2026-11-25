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|Rentables Travelers-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Travelers-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Travelers-Aktie bei 177.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56.325 Travelers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 400.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’579.14 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 125.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Travelers bezifferte sich zuletzt auf 80.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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