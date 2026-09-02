Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Travelers-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2023 wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 162.30 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61.614 Travelers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’422.67 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 01.09.2026 auf 363.92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 124.23 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Travelers einen Börsenwert von 76.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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