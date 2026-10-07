Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 157.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.360 Travelers-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 2’293.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360.64 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’293.56 USD entspricht einer Performance von +129.36 Prozent.

Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch