Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Travelers-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 157.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.360 Travelers-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 2’293.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360.64 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’293.56 USD entspricht einer Performance von +129.36 Prozent.
Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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