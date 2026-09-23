Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Travelers-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Travelers-Papier an diesem Tag 276.26 USD wert. Bei einem Travelers-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.198 Travelers-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 13’103.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 362.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.04 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Travelers belief sich jüngst auf 77.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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