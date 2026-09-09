Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Travelers-Papiers betrug an diesem Tag 157.96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Travelers-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.633 Travelers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 231.49 USD, da sich der Wert eines Travelers-Anteils am 08.09.2026 auf 365.66 USD belief. Das entspricht einem Plus von 131.49 Prozent.

Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 77.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch