Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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16.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Travelers-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 114.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.721 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’296.15 USD, da sich der Wert eines Travelers-Anteils am 15.09.2026 auf 377.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 229.62 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Travelers eine Börsenbewertung in Höhe von 78.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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