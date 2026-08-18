Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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18.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Sherwin-Williams eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sherwin-Williams-Aktie bei 358.85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.787 Sherwin-Williams-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 975.25 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 17.08.2026 auf 349.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.47 Prozent abgenommen.
Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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