Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sherwin-Williams-Aktie bei 358.85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.787 Sherwin-Williams-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 975.25 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 17.08.2026 auf 349.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.47 Prozent abgenommen.

Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch