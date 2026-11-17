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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 270.28 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 36.999 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’969.51 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 16.11.2026 auf 350.54 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’969.51 USD, was einer positiven Performance von 29.70 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 84.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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