Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 270.28 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 36.999 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’969.51 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 16.11.2026 auf 350.54 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’969.51 USD, was einer positiven Performance von 29.70 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 84.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch