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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 80.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.242 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 352.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 437.69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 337.69 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 80.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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