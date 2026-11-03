Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 80.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.242 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 352.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 437.69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 337.69 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 80.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch