Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren eingebracht

Am 27.10.2021 wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag 317.38 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31.508 Sherwin-Williams-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 10’560.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335.16 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5.60 Prozent.

Sherwin-Williams wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81.25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch