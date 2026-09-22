Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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22.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Sherwin-Williams-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.09.2023 wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 254.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.393 Sherwin-Williams-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 321.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.17 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Sherwin-Williams einen Börsenwert von 77.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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