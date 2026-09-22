Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2023 wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 254.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.393 Sherwin-Williams-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 321.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.17 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Sherwin-Williams einen Börsenwert von 77.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch